Ankara temalı eserlerin seslendirileceği konser, Türk müziğinin değerli ismi Şef Tahir Aydoğdu yönetiminde gerçekleşecek. Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu’nun sahne alacağı konser, Başkent’in kültürel mirasını müzikle taçlandıracak.

Ankaralılar Bu Konseri Kaçırmasın!

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, yaptığı açıklamada, “100. yılımızı coşkuyla kutlarken, bu anlamlı konserle Başkent’in kültürüne, müziğine ve birlik ruhuna vurgu yapmak istiyoruz. Tüm üyelerimizi ve Ankaralı hemşehrilerimizi bu özel geceye bekliyoruz.” dedi.

Ankara Rüzgarı, 100. Yılın Ruhunu Yansıtacak

“Ankara Rüzgarı” Özel Konseri, güçlü seslerin ve özgün yorumların harmanlandığı repertuvarıyla dinleyicilere nostalji dolu dakikalar yaşatacak. Gecede Ankara’nın tarihine, kültürüne ve halk müziğine ait seçkin eserler seslendirilecek.

Etkinlik Bilgileri:

Etkinlik Adı: Ankara Rüzgarı Özel Konseri

Tarih: 22 Mayıs 2025, Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Ankara Konağı Antik Kır Bahçesi

Organizatör: Ankara Kulübü Derneği Çankaya'da kadın emeği değerleniyor! İçeriği Görüntüle

Şef: Tahir Aydoğdu

100. Yılda Ankara’nın Ezgileriyle Buluşmaya Davetlisiniz!

Bu özel konser, hem Ankara kültürünü yaşatmayı hem de Ankaralıları ortak bir değer etrafında buluşturmayı hedefliyor. Katılım ücretsizdir.