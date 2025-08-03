Mahalle camisinin kubbesinde yuva yapan leyleğin ayağı, yuva kenarına sıkışınca çırpınmaya başladı. Durumu fark eden mahalle muhtarı Mehmet Duman, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ilk ekip, yuvaya ulaşmakta başarısız olunca, 54 metreye kadar yükselebilen merdivenli kurtarma aracı çağrıldı.

Ancak müdahale sırasında araç merdiveni kırılarak ikiye ayrıldı ve operasyon yarım kaldı. Bu kez başka bir kurtarma aracı devreye alındı. Leylek, üçüncü girişimde itfaiye ekipleri tarafından başarıyla yuvasından alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Tedavi altına alınan leyleğin ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Yetkililer, leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını açıkladı.