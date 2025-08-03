Yeni düzenlemeye göre; okul kıyafetleri sade, kullanışlı, ekonomik, sağlıklı ve kolay temin edilebilir olacak. Velilere ek maliyet getirecek özel kıyafetler zorunlu tutulmayacak. Okullar, pamuklu ve yünlü kumaşlardan üretilecek, öğrencilerin gelişimini kısıtlamayan formalar belirleyecek.

Ayrıcalık ve yük yaratacak uygulamalara izin verilmeyecek

Okul-aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak, tekelleşme veya yönlendirme yapılamayacak. Ayrıca özel gün ve etkinlikler için ek kıyafet zorunluluğu getirilmeyecek. Sağlık sorunu olan öğrenciler ise doktor raporuyla uygun kıyafetleri giyebilecek.

Kıyafetler 4 yıl boyunca aynı kalacak

Belirlenen okul formaları en az 4 yıl boyunca değiştirilmeyecek, böylece velilerin yıllık kıyafet masraflarının azaltılması hedefleniyor. Öğrenciler için rozet, arma gibi zorunlu ek aksesuarlar olmayacak, veliler istedikleri yerden alışveriş yapabilecek.

Veliler ve öğretmenlerden teşekkür mesajları

CİMER’e iletilen mesajlarda veliler, forma kararının eşitlik, düzen ve psikolojik rahatlık açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Bazı veliler, serbest kıyafetin kıyas ve sosyal baskı oluşturduğunu belirterek yeni uygulamayı desteklediklerini dile getirdi.

Bir öğretmen ise şu ifadeleri kullandı:

“Okullarda formaya dönüş kararı beni sevindirdi. Farklı okul kademelerinde tasarımlar için yarışmalar bile yapılabilir.”