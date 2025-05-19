Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığını hatırlatarak, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı gün, ecdadımızın azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin simgesidir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni Yüceltmeye Devam Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda ileriye taşıyacak adımlar attıklarını vurgulayarak, "Gençlerimizi sadece geleceğin mimarları değil, aynı zamanda değişimin ve gelişimin itici gücü olarak görüyoruz" dedi.

"Gençlerimizin Potansiyelini Ortaya Çıkarıyoruz"

Erdoğan, bilimden sanata, teknolojiden spora kadar birçok alanda gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri için çeşitli imkanlar sunduklarını belirtti. “Medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisiyle Türkiye Yüzyılı’na damga vuracağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Gençlerimizle El Ele, Kol Kola Yürüyoruz”

Erdoğan açıklamasında, gençlerin enerjisini boşa harcayacak tartışmaların ülke gündeminden çıkarıldığını ifade etti. “Barış ve huzur içinde, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir Türkiye için gençlerimizle birlikte yürüyoruz” diye konuştu.

“Her Başarıda Gençlerimizin Emeği Var”

Türkiye’nin merkez ülke konumunu pekiştirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, gençlerin bu başarıdaki rolüne işaret ederek, onların her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygıyla andı.