Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024–2025 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü’nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2024–2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü’nü kutluyor, başarıda emeği geçen tüm sporcuları, teknik heyeti ve camiayı tebrik ediyorum."

Trendyol Süper Lig 2024–2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü’nü kutluyor, başarıda emeği geçen tüm sporcuları, teknik heyeti ve camiayı tebrik ediyorum. Standart dışı far kullananlara cezai yaptırım İçeriği Görüntüle May 18, 2025