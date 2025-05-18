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Türkiye'nin en büyük meslek gruplarından biri olan muhasebeci ve mali müşavirlerin Ankara'daki en önemli kuruluşu Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) seçimleri 25 Mayıs da Ankara da yapılacak.

Seçimler yaklaşırken meslek odasında da farklı gruplar arasında ciddi bir yarış yaşanıyor. Bu gruplar arasında iddialı bir durumda bulunan Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği adına başkan adayı olan Muzaffer Oğuz Gültekin önemli açıklamalarda bulundu.

Gültekin vergi oranlarının aşağı çekilmesi durumunda kayıp ve kaçağında azalacağını vergi gelirlerinin artacağını söyledi.

Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği adına başkan adayı olan Muzaffer Oğuz Gültekin açıklamasına şöyle devam etti “ Vergi hakkaniyetle olsun istiyoruz.Hizmetler vergiler ile oluyor, bunun bilincindeyiz. Mükelleflerimizde bunun bilincinde. Vergisini ödemekten yana. KDV’nin düşürülmesi lazım. Vergi oranlarını düşürmek gerek. Oranların yüksek olması mükellefi zor durumda bırakıyor, başka yollara tevesüle yol açabiliyor.” dedi.

Gültekin “Ülkemizi bir uçtan uca kaplayan yollar, hastaneler, hava alanları, savunma sanayideki yerli ve milli üretimler, kamu personel ve emekli maaşları hepsi devletin tahsil ettiği mükellefin ödediği bizimde aracılık yaptığımız vergilerle yapılıyor. Öyle ise iyi vergi tahsilatında bizim sektör aracı ve önemli bir kilit görev yapmaktadır. Bizler mali idarenin ücretsiz personelleriyiz. Devlet önce bizim sektörle bir an önce barışmalı. Mali müşavirlerin değerini ortaya koyacak kararlar almalıdır. Mesela Her beyanname başına idare bize belirli bir ücret ödeyebilir. Yada damga vergisini almayabilir. Öyle olursa hem devlet kazanır hemi de bizlere mükelleften aldığımız bir gelir kalemine ulaşmış oluruz.“dedi.

Bilgi, vizyon ve cesaretle ilerlediklerini vurgulayan ASMMMO Başkan Adayı Muzaffer Oğuz Gültekin “Bizler, Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği’ni; sadece bir sivil toplum kuruluşu olarak değil, bir meslek hareketi olarak kurduk. Bu hareket, 102 meslektaşın omuz omuza vererek başlattığı; bilgiyle, vizyonla, cesaretle ilerleyen bir dayanışmanın eseridir. Ekibimizde 25 Mayıstaki seçimlerde meslektaşlarımızdan destek istiyoruz ” dedi.

MUZAFFER OĞUZ GÜLTEKİN KİMDİR?

1966 Ankara Balâ doğumlu olan Muzaffer Oğuz GÜLTEKİN ilk, Orta Lise eğitimini Balâ’da tamamladı. İş hayatına 1987 yılında Ankara Çankaya’da başladı. 15 Yıl özel sektörde bağımlı olarak çalıştı.

1990 Yılında Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünden mezun oldu. 1996 Yılında Meslek Ruhsatını alarak 1998 Yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak serbest çalışmaktadır. Ekonometri Dergisi, Kuzeyin sesi, Balâ Express Gazetelerinde mesleki yazıları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

Fransa Paris’te Leonardo Vinci Sürekli Eğitim programı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı program destekçisi olarak Liselerde ve şirketler bazında Muhasebe ve Sigortacılık Uygulamaları dalında araştırmalar yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, Prag, Macaristan, Kıbrıs, Fas, Sudi Arabistan gibi ülkelerde de araştırmalarını sürdürmüştür.

Turgut Özakman’ın kanaviçe adlı tiyatro oyununda tiyatro oyuncusu olarak oynamıştır. Hürriyet Gazetesi o gün manşetten vermiştir.

Eğitim konusuna önem vermekte olduğundan Haydar Aliyev İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanlığı yapmış ve “Eğitimde İyi Örnekler 111 “de Türkiye genelinde yapılan yarışmada Ankara’yı temsil etme başarısını takım olarak elde etmiştir.Okul ile ilgili çalışmaları Hürriyet Gazetesi Ankara ekinde manşet yapmıştır.

TRT de Ayşenur Yazıcı ve Tayfun Talipoğlu’nun program konuğu olmuştur.

ASMMMO 2002-2024 dönemi Büro Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı, TÜSİAV üyesi, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Mali Müşavirler Denetçiler Eğitim Derneği Başkanı, Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Derneği Yönetim Kurulu Başkan yardımcısıdır.

Muzaffer Oğuz GÜLTEKİN Türkiye Dans Sporları Federasyonu As Başkanlığı yapmış, halen Denetleme Kurulu Başkanıdır.

Muzaffer Oğuz Gültekin; Serbest Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi-Adli Bilirkişi- Konkordato Komiseri ve Uzlaştırmacıdır. B1 Seviyesinde İngilizce bilen Muzaffer Oğuz GÜLTEKİN evli ve 3 erkek çocuk sahibidir.