ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremlerin ciddi can kayıplarına yol açtığına ilişkin ilk bilgilerin kendilerine ulaştığını belirtti.

Trump paylaşımında, “Venezuela'nın müthiş halkını az önce iki büyük deprem vurdu. Her ikisi de çok şiddetliydi ve can kaybına neden oldu. ABD her türlü yardıma hazır. Tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdim. Yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil” ifadelerini kullandı.

ABD Kurumlarına Talimat Verildi

Trump, açıklamasında federal kurumlara gerekli talimatların verildiğini ve olası insani yardım çalışmalarına hızlı şekilde destek sağlanacağını vurguladı. ABD yönetiminin, depremden etkilenen bölgelere yönelik gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Venezuela’da Deprem Endişesi

Venezuela’da meydana geldiği bildirilen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük endişeye neden olurken, can kaybı ve hasarın boyutuna ilişkin resmi açıklamaların beklendiği kaydedildi. Yetkililer, arama-kurtarma ve acil yardım çalışmalarının sürdüğünü aktarıyor.