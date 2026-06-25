Macron, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri ile Mark Rutte’nin katıldığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda Ukrayna ve İran başlıklarının ele alındığını belirten Macron, Avrupa ülkeleri ile ABD arasında önemli konularda görüş birliği bulunduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına destek verdiklerini kaydeden Macron, Fransa’nın bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Macron, Hürmüz Boğazı’ndaki geçici misyonlar ve Lübnan’da kalıcı barışın tesisi konusunda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne de değinen Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in zirveye ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptığını belirterek, “Ankara Zirvesi, NATO’nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek” ifadelerini kullandı.