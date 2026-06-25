İran basınında yer alan bilgilere göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, bazı kurumlar tarafından İran ile koordinasyon sağlanmadan alternatif geçiş güzergahlarının duyurulduğunu öne sürerek bu durumun “kabul edilemez ve son derece tehlikeli” olduğunu bildirdi.

“İran ile Koordinasyon Zorunlu”

Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm ticari ve deniz trafiğinin yalnızca İran tarafından açıklanan rotaları kullanması gerektiği ifade edildi. Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“İran ile koordinasyon sağlanmadan bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni güzergahlar açıklanmıştır. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir.”

İran Devrim Muhafızları, açıklanan güzergahların dışındaki tüm deniz trafiğinden kaçınılması gerektiğini belirterek, gemi kaptanlarına ve denizcilik şirketlerine önemli bir uyarıda bulundu.

Kanal 16 Üzerinden İletişim Şartı

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerin, uluslararası denizcilikte yaygın olarak kullanılan Kanal 16 üzerinden İran Devrim Muhafızları Donanması ile iletişim kurmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Yetkililer, belirlenen kurallara uyulmaması halinde gerekli işlemlerin uygulanacağını belirterek, boğazdaki deniz güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın Küresel Önemi

Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının önemli bir bölümü bu stratejik geçitten gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bölgede yapılan her açıklama, küresel enerji piyasaları ve uluslararası deniz taşımacılığı açısından yakından takip ediliyor.