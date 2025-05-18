Sincan Belediyesinin düzenlediği Gençlik Haftası kapsamında okçuluk şampiyonası düzenlendi. Okçuluk şampiyonası dışında müzik dinletileri ve farklı etkinliklerle vatandaşları eğlendiren organizasyon Sincan Park'ta gerçekleşiyor. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'da katıldı.

"Şehrin enerjisi gençlerimizi yükseltiyor"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Şehrin ritmini, şehrin enerjisini gençlerimiz yükseltiyor. Gençlik Haftası programımız okçuluk şampiyonası, müzik dinletileri ve heyecan dolu etkinliklerle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Alican Kılıç, MHP İlçe Başkanımız Sn. @Onalkan, Belediye Meclis Üyelerimiz ve gençlerimizin katılımlarıyla Gençlik Haftası etkinliklerimizin ilk gününü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.