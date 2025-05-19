Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan kazandı.

4 Mayıs’ta yapılan ilk turda hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle 18 Mayıs’ta ikinci tur düzenlendi. Seçimde, merkez partilerin desteklediği bağımsız aday Nicuşor Dan ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) adayı George Simion karşı karşıya geldi.

Romanya Merkez Seçim Bürosu’nun (BEC) açıkladığı verilere göre, Nicuşor Dan oyların yüzde 54,3’ünü alarak seçimin galibi oldu. George Simion ise yüzde 45,7 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının resmileşmesiyle birlikte Dan, Romanya’nın yeni cumhurbaşkanı olacak.