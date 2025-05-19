Çelik, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı’nın #19Mayıs’larına aynı inançla yürüyoruz...”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.



Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı’nın #19Mayıs’larına… — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 19, 2025