Cevdet Yılmaz paylaşımında, “19 Mayıs sadece bir tarih değil; bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, milli mücadelemizin ilk adımıdır” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini hatırlatan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da gençlerin omuzlarında yükseleceğine inandığını belirtti. Yılmaz, “Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Yılmaz ayrıca, tüm gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını ifade etti.