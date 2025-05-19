Altun mesajında, “Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır” ifadelerine yer vererek, bu anlamlı günün gençliğe emanet edilmesinin yüksek bir şuurun göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gençlerimize güvenimiz tam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Fahrettin Altun, gençliğin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha ileriye taşıyacağına olan inancını ifade etti. Altun, “Her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkanı, en güçlü teminatıdır” dedi.

“Adaletin ve hakkaniyetin sesi olmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin gençleriyle birlikte yükseleceğini belirten Altun, adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olma hedefinin süreceğini belirtti.

Altun, mesajının sonunda İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı ve tüm milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

19 Mayıs 1919, milletimizin istiklâl ve istikbâl kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun’da yakılan istiklâl meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır.



19 Mayıs, milletimizin… pic.twitter.com/dSf0HyuguK — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 19, 2025