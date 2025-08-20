Başkan Kantarcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin yaklaşık bir aydır zorlu bir sağlık süreci yaşadığını belirterek, Bodrum’da özel bir hastanede devam eden tedavisinin ardından ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildiğini ifade etti.

Kantarcı, “Şimdiye kadar tedavi sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve destek olan dostlarımıza minnettarız. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu ailevi sağlık meselelerimizle meşgul ettiğimiz için özür diler, herkese sağlıklı günler dilerim” sözleriyle paylaşımını tamamladı.