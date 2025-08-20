Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 40 gün boyunca camileri şenlendiren çocukları ve ailelerini tebrik ettiği aktarıldı.

Çocukların, bisikletlerini sağlıklı ve güzel günlerde kullanmalarını temenni eden Altay, şunları kaydetti:

'Güle Oynaya Camiye Gel projemizde bu yıl da mutlu sona ulaştık. 40 gün boyunca her sabah camilerimizde buluşan sevgili yavrularımıza bisikletlerini teslim etmeye merkez dışındaki ilçelerimizden başladık. Belirlenen tarihlerde merkezdeki ilçelerimizde de dağıtımları gerçekleştireceğiz. En büyük temennim namaz alışkanlarını hayatları boyunca devam ettirmeleri. Yavrularımızın sevinçlerini yürekten paylaşıyor, her birini gözlerinden öpüyorum.'

Bisiklet almaya hak kazanan 12 bin 724 çocuğa bisiklet dağıtım bilgisinin dağıtım tarihi, saati ve yerinin mesaj olarak bildirileceği, merkez dışında 28 ilçede başlayan dağıtımların bir meydandan sağlanacağı, Selçuklu, Meram, Karatay'da ise kayıt olunan cami önünde dağıtımın sağlanacağı belirtildi.