Diyarbakır merkezli olarak beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, silahlı organize suç örgütüne yönelik önemli bir adım atıldı. Uyuşturucu ticareti, cinayet, nitelikli yağma ve tefecilik gibi suçlara karıştığı belirlenen örgüte yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, liderliğini Ş.T.’nin yaptığı belirlenen suç örgütünün birçok ağır suça karıştığı tespit edildi.

Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, farklı çaplarda çok sayıda mermi, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun, suç örgütünün faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.