Pakistan'ın güneyinde bulunan Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Olay, ülkenin güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, saldırı Belucistan eyaletine bağlı Kila Abdullah bölgesinde gerçekleşti. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırının orduya bağlı paramiliter güvenlik gücü Frontier Corps (FC) tesisinin yakınlarında düzenlendiği bildirildi. Açıklamaya göre, patlayıcılar bir araca yerleştirilerek uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Şiddetli patlama sonucunda çevrede büyük hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, saldırının sorumlularının tespiti için soruşturma başlatıldığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Belucistan, uzun süredir ayrılıkçı gruplar ve radikal örgütlerin zaman zaman düzenlediği saldırılarla gündeme geliyor.

Bu son saldırı, Pakistan'da güvenlik zafiyetlerini yeniden tartışmaya açarken, ülke genelinde terörle mücadeleye yönelik çağrıları da beraberinde getirdi.