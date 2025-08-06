İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 araç ile 2 konuta el konuldu.

Yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şüpheli ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçıların parayı 'toplayıcı-ara hesapçı' olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 kişiye aktardığı, bu kişilerin de parayı 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği belirlendi. Üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi.