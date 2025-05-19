Nevşehir’in Göreme beldesinde sabahın erken saatlerinde hazırlanan sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatılarak gökyüzüne yükseldi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin katıldığı sıcak hava balon turları, bu kez 19 Mayıs ruhunu semalara taşıdı. Ekiplerce sepetlerine bayraklar ve posterler asılan balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya vadilerinin üzerinde yaklaşık bir saat süzüldü.

Balon pilotu Bilge Ezel, yaptığı açıklamada, “Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan 19 Mayıs, bizim için çok kıymetli. Kapadokya’da bayramı gökyüzüne taşıyoruz. Bu özel günde, Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kapadokya’nın sıcak hava balonları, sadece milli bayram coşkusunu değil, spor sevinçlerini de gökyüzüne yansıttı. Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray’ın şampiyonluğunu garantilemesi nedeniyle bazı balonlarda sarı-kırmızılı takımın bayrakları da yer aldı.

Kapadokya sıcak hava balon turu, hem milli bayramlar hem de kültürel etkinliklerle birleşerek yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.