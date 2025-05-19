Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, ABD Başkanı Donald Trump’a savunma sanayi ve ticaret alanlarını kapsayan yeni iş birliği teklifleri sunduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Vatikan’da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik İstanbul’da yürütülen barış müzakereleri ve cephedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, tarafların ABD ile Ukrayna arasında imzalanan “ekonomik ortaklık” anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Zelenskiy’nin, bu temasların ardından Başkan Donald Trump’a savunma ve ticaret odaklı yeni iş birliği önerilerini içeren bir mektup ilettiği kaydedildi.