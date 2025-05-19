Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, F4 E tipi savaş uçakları ile Skorsky tipi helikopter gösteri uçuşu yaparken, Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü düzenlendi. Etkinliklerde 7 gün sürecek 'Gençlik Festivali' ve 'Kitap Fuarı'nın da açılışı yapıldı.

Kentte Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrencilerden oluşan kortej yürüyüşünde yaklaşık 50 metrelik Türk bayrağı taşındı. Bitlis Mevlana Parkı'na kadar süren yürüyüş sonrası, 'Gençlik Festivali' ve 'Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Vali Ahmet Karakaya, 19 Mayıs'ın milletin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, doğusuyla, batısıyla emperyalist güçlerin işgal girişimine 'Dur' dediği bir destanın başlangıcı olduğunu söyledi.

'İLİMİZDE BİR İLK'

Vali Ahmet Karakaya, Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı ile ünlü yazarların Bitlis’te okurlarıyla buluşacağı etkinliklerin 7 gün süreceğini belirterek şöyle konuştu:

"Gençlerimizin hayallerine dokunacak, onların ufkunu genişletecek bir organizasyonda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizde; AFAD, Emniyet, Jandarma gibi kurumlarımızın eğitim TIR'ları, DENEYAP atölyeleri, MTA Genel Müdürlüğü’nün interaktif etkinlikleri, üniversitemizin ve okullarımızın bilimsel çalışmaları ve daha birçok kamu kurumumuzun teknolojik hizmetleri sizlerle buluşacak. 60'tan fazla uygulamalı atölye, 6 etkinlik ve onlarca etkinlik aracı ile ilimizde bir ilki sizler için gerçekleştiriyoruz. Festival kapsamında 100'ü aşkın seçkin yazarımızı ve 120’den fazla yayınevini bir araya getiriyoruz. Söyleşiler, imza günleri ve yayınevi etkinlikleri ile kültür ve edebiyat dolu bir hafta sizleri bekliyor. Bu festivali ve fuarı sadece etkinlikler bütünü olarak değil, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Bitlis'imizin ruhuyla harmanlanmış bir buluşma olarak görüyoruz."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'ın da konuşma yaptığı programda; tekvando, eskrim ve basketbol sporcuları gösterilerini sundu. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından da mini bir konser gerçekleştirildi.

Jandarma Havacılık Genel Komutanlığı'na bağlı F4 E tipi savaş uçakları ile Skorsky tipi helikopter etkinlik alanında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Selamlama yapan uçak ve helikopterler, alana gelenler tarafından ilgiyle izlendi. Açılış programı, stantların gezilmesiyle sona erdi.