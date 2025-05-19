Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın en önemli turistik noktalarından biri olan Angkor Wat tapınak kompleksinde yıldırım düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, ülkenin Siem Reap kentine bağlı Angkor antik şehrinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi tapınakta gerçekleşti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yıldırım düşmesi, tapınağın tepesinde yağmur sırasında düzenlenen geleneksel bir ayin esnasında meydana geldi. Yaşanan trajik olay üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre, Kamboçya vatandaşı olan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamboçya Kızılhaçı, hayatını kaybedenlerin ailelerine insani yardım paketleri ulaştırıldığını duyurdu. Öte yandan, tapınak kompleksindeki yıldırımdan korunma sisteminin yetersizliğinin, can kayıplarına neden olmuş olabileceği ifade edildi.

Kamboçya Turizm Bakanı Hout Hak, olayla ilgili sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılan görüntü ve bilgilerin kaldırılmasını talep ederek, bu tür "olumsuz içeriklerin" ülkenin turizm sektörü üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Angkor Wat: Kamboçya’nın Tarihi ve Kültürel Mirası

Yıldırım faciasının yaşandığı Angkor Wat, Kamboçya’nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu eşsiz kompleks, yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulu. 9. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar hüküm süren Khmer İmparatorluğu’nun kalıntılarını barındıran Angkor Wat, aynı zamanda Kamboçya’nın ulusal bayrağında da yer alarak ülkenin kültürel simgesi konumunda bulunuyor.

Bu üzücü olay, tarihi miras alanlarının güvenlik önlemleri açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.