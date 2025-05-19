DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle yürüttüğü temaslar kapsamında DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Heyet, görüşmelerde cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan son görüşme ve örgütün 12 Mayıs 2025'te gerçekleştirdiği kongrede alınan kararlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. DEM Parti, çözüm sürecine dair demokratik bir adım olarak Meclis çatısı altında tam yetkili bir komisyon kurulmasını önerdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu heyet, DEVA Partisi ile Saadet Partisi'ne ziyarette bulundu. DEM Parti heyeti yarın da CHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; DEM Parti heyetinde Oruç ve Bakırhan'ın yanı sıra grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de yer aldı. Görüşmelerde, Abdullah Öcalan’la gerçekleştirilen son görüşme ve PKK’nın 12 Mayıs 2025’teki 12'nci kongresinde alınan kararlar değerlendirildi, siyasi partiler ile TBMM’nin sorumluluklarına işaret edildi. Açıklamada, "Heyetimiz, sürecin sağlıklı ilerlemesi için TBMM çatısı altında, tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına iletmiştir" denildi.

Açıklamada, siyasi istişarelerin yarın CHP ve Yeniden Refah Partisi ve 23 Mayıs cuma günü Gelecek Partisi ziyaretleriyle devam edeceği, AK Parti ve MHP dahil tüm siyasi partilerle görüşmelerin sürdürülmesinin planlandığı kaydedildi.

Gündemde Öcalan, Kongre ve TBMM'nin Rolü Var

Heyetin gündeminde, İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’la yapılan son görüşme ile PKK’nın 12’nci kongresinde alınan kararlar öne çıktı. DEM Parti yetkilileri, bu sürecin sadece partiler düzeyinde değil, yasama organı olan TBMM'nin doğrudan sorumluluğu çerçevesinde ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Heyetin ilettiği komisyon önerisi, geçmişte yürütülen çözüm süreci deneyimlerinden farklı olarak, daha kapsayıcı ve anayasal düzlemde kurumsallaşmış bir yapı kurulmasını hedefliyor.

Ziyaret Trafiği Devam Ediyor

DEM Parti’nin siyasi temasları yarın CHP ve Yeniden Refah Partisi ile sürecek. 23 Mayıs Cuma günü ise Gelecek Partisi’ne bir ziyaret planlanıyor. DEM Parti, önümüzdeki süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) dahil olmak üzere tüm siyasi partilerle görüşme niyetinde olduklarını da açıkladı.