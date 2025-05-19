Ankara Altındağ’da bulunan Emin Antik Sanat Merkezi’nde 24 Mayıs Cumartesi günü, farklı teknik ve temalarla eser üreten üç sanatçı, başkentin kültürel belleğinde önemli yere sahip Emin Antik Sanat Merkezi çatısı altında görsel bir zenginlik yaratmayı amaçlıyor.

Zorba TV Dergi sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte Raif Gökküş, Shram Mahdavi ve Peri Gaderi’nin resim sergileri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Emin Antik Sanat Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak açılışla birlikte, sanatçılar eserleri hakkında katılımcılarla birebir sohbet etme imkânı da bulacak.

Eserlerinde farklı teknik ve temaları işleyen üç sanatçı, izleyicilere görsel bir zenginlik sunmayı hedefliyor.

Emin Antik Sanat Merkezi’nde Üç Önemli Ressam Aynı Çatı Altında

Başkent Ankara’nın kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan Emin Antik Sanat Merkezi, 24 Mayıs Cumartesi günü üç önemli sanatçının eserlerini aynı çatı altında buluşturacak. Zorba TV Dergi sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte, Raif Gökküş, Shram Mahdavi ve Peri Gaderi’nin kişisel resim sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Altındağ’ın tarihi Kale Mahallesi’nde yer alan Emin Antik Sanat Merkezi, özellikle antik eser koleksiyonları, sanata ve tarihe verdiği destekle biliniyor. Sanatın farklı dallarına kapı aralayan merkez, bu kez çağdaş resim sanatına ev sahipliği yapacak.

Raif Gökkuş: Sessizliğin Renkle Buluştuğu Usta Fırça

1956 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde dünyaya gelen Raif Gökkuş, Türk resim ve karikatür sanatının emektar isimlerinden biri. 1973 yılında Ankara İşitme Engelliler Okulu Sanat Bölümü’nden mezun olan Gökkuş, sanata olan tutkusunu hem resim hem de karikatür alanında sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok yarışmadan ödüllerle dönen sanatçı, bugüne dek birçok dernek ve vakıfla ortak sergilere imza attı. Eserlerinde toplumsal meseleleri mizahi bir dille yansıtan Gökkuş’un çizgileri, yalnızca estetik değil; düşünsel bir etki de bırakıyor.

Sanatçının öne çıkan bazı başarıları arasında şunlar yer alıyor:

1996 yılında Japonya’daki 17. Uluslararası Yomiuri Karikatür Yarışması’ndan Mansiyon Ödülü,

Aynı yıl Belçika’da düzenlenen 35. Uluslararası Knokke-Heist Karikatür Festivali’nden Şeref Ödülü,

1998’de Aydın Doğan Vakfı ve Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği yarışmadan Mansiyon,

1999’da Güney Kore TAEJON Uluslararası Karikatür Yarışması’ndan Şeref Ödülü,

Aynı yıl 4. Fair Play Karikatür Yarışması’nda birincilik,

2000’de Güzel Haliç Lions Kulübü’nden Başarı Ödülü,

2003’te Dünya Kadınlar Günü temalı Esenyurt Belediyesi yarışmasında ikincilik,

2007’de Türk-İş Emek Karikatürleri Yarışması’ndan üçüncülük ödülü.

Politik Bedenin ve Anlatının Sanatçısı: Shram Mahdavi

Tahran doğumlu sanatçı Shram Mahdavi, tiyatro ve koreografi alanındaki akademik geçmişiyle disiplinlerarası bir sanat pratiği geliştiriyor. Tahran Sanat Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra, Amsterdam'daki SNDO'da koreografi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Mahdavi'nin çalışmaları, görsel sanatlar, metin, hareket ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek, Orta Doğu'nun çağdaş krizleri ve kadim bilgeliği üzerine odaklanır. Eserlerinde sıkça "sıcaklık" ve "kara altın" (petrol) kavramlarını işler.

Sanatçının "My Therapist Is a Volcano" adlı performansı, sihirli gerçekçilik türünde olup, (S)WANA bölgesinden bir dinozor ile terapisti olan bir volkan arasındaki terapi seansını konu alır. Bu performans, Mahdavi'nin politik mücadele ve hareket arasındaki yakınlığı vurgulayan sanat pratiğinin bir örneğidir.

Parya Ghaderi’den Kadın ve Direniş Temalı Resim Sergisi

Parya Ghaderi, 1983 doğumlu bir İranlı sanatçıdır ve eserlerinde kadın kimliği, doğurganlık ve direniş temalarını işler. "Yasak Elma" ve "Kadının Sonsuz Direnci" gibi eserlerinde, kadın figürlerini ve doğa unsurlarını bir arada kullanarak, izleyicilerine derin anlamlar sunar. Sanatçının daha önce İstanbul'da G&G Sanat Merkezi'nde "Yansımalar ve Seçimler" adlı bir sergi düzenlediği bilinmektedir.

Sanatçının eserlerine yer verielcek olan bir diğer sergi de 24 Mayıs Cumartesi günü saat 14:00'te Ankara'da açılacak ve sanatseverlere açık olacak.