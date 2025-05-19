Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğu Cenevre’de, Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yıl 78’incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğumuz Cenevre’de, Ukrayna Sağlık Bakanı Sayın Viktor Liashko ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından, ‘Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Önümüzdeki dönemde, sağlık alanındaki iş birliklerimizin daha da pekişeceğine gönülden inanıyor; attığımız imzaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu Cenevre’de Ukraynalı mevkidaşıyla Mutabakat Zaptı imzaladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu yıl 78’incisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle bulunduğu Cenevre’de, Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke, sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğini resmileştiren bir Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, “Sağlık alanındaki iş birliklerimizin daha da pekişeceğine gönülden inanıyor; attığımız imzaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum,” ifadelerini kullandı.

İmzalanan Mutabakat Zaptı’nın; tıbbi eğitim, sağlık hizmetleri yönetimi, dijital sağlık, ilaç ve tıbbi cihazlar gibi birçok alanda iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımını kapsaması bekleniyor. Türkiye'nin sağlık sisteminde edindiği tecrübeler, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılandırılacak sağlık altyapısı için örnek teşkil edebilir. Ayrıca afet ve acil durum sağlık hizmetleri konusundaki tecrübe paylaşımının da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında gerçekleşen bu görüşme, Türkiye'nin sağlık diplomasisinde aktif rol üstlenmeye devam ettiğini de gözler önüne serdi.