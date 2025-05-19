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Ankara’daki Koyulhisar ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği’nin (ANKODER) Seçimli Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2025 Pazar günü Ankara’da Çardak Restoran’da yapıldı.

Ankara’da yaşayan Koyulhisar ve köylerinin bir araya gelerek 2003 yılında kurduğu ANKODER, kuruluşundan bu güne kadar çeşitli kültürel faaliyetlere öncülük ediyor.

“EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Dernek faaliyetleri hakkında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eşref Erzurumlu, kurulduğu günden beri çeşitli eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunan ANKODER’inKoyulhisar ve köylerindeki ilköğretim okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve eğitim-öğretim materyeli, giyecek yardımında bulunduğunu söyledi.

Ayrıca, Ramazan ayılarında yine ihtiyaç sahibi yoksullara gıda yardımında yapıldığını dile getiren Başkan Erzurumlu “İlçemizdeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi desteklemeye ve diğer yardım faaliyetlerine her zaman olduğu gibi bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Erzurumlu, her yıl piknik organizasyonu ve çeşitli kültürel faaliyetlerle hemşehriler arasında birlik beraberlik ve dayanışmanın sağlanmasını amaçlayan faaliyetlerin bu yıl da yapılmasını planladıklarını söyledi.

HASAN EŞREF ERZURUMLU GÜVEN TAZELEDİ

Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ve önceki dönemlerde görev alan başkanların da hazır bulunduğu genel kurulda mevcut Dernek Başkanı Hasan Eşref Erzurumlu, yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ANKODER Genel Kurul Toplantısı, üyelerin çeşitli görüş ve önerilerini sunmaları ile son buldu.