Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi "Eşref Rüya", bu kez izleyicilerin karşısına bir intihal iddiasıyla çıktı. Dizinin senaryosunun, yazar Duru Mavii’nin kaleme aldığı "Ateşten Küle" adlı eserle benzerlik taşıdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Duru Mavii'den Hukuki Süreç Açıklaması

Dikkat çeken benzerliklerin ardından Duru Mavii, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu. Mavii, avukatıyla birlikte intihal davası açtıklarını ve şu anda arabuluculuk görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Yasal süreç nedeniyle detaylı bilgi paylaşamadığını ifade eden yazar, gelişmeler netleştiğinde takipçilerini bilgilendireceğini söyledi. Mavii açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ateşten Küle adlı eserimin Eşref Rüya dizisi ile olan benzerlikleri konusunda hukuki süreci merak eden değerli okurlarıma; sevgili avukatım Özdağ Hukuk Danışmanlık ile birlikte intihal davamızı kısa süre önce açtık. Şu anda arabuluculuk görüşmelerimiz devam ediyor. Yasalar gereği şu aşamada daha fazla bilgi paylaşamıyorum ancak gelişmeler netleştiğinde sizlerle paylaşacağım. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim.”

“ İntihal mi, tesadüf mü?”

Öte yandan, Eşref Rüya dizisinin yapımcılarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada hızla yayılan “intihal mi, tesadüf mü?” tartışmaları, hem edebiyat hem de televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kamuoyunun merakla takip ettiği bu iddiaların, dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.