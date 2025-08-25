Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve yalnızca Ankara’da değil, ülke genelinde de yoğun ilgi gören Çankaya Uzay Filmleri Festivali, 2-24 Ağustos tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.

Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra Uzay Bilgi Yarışması, Cosplay Kostüm Yarışması, teleskopla gökyüzü gözlemi, uzay temalı çocuk oyunları, DJ performansları ve yüz boyama etkinlikleriyle katılımcılar dolu dolu bir ay yaşadı. Söyleşi bölümlerinde ise bilim kurgu sinemasının usta ismi Hasan Yalçın, astro fotoğrafçı Mustafa Aydın ve Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Kutluay Yüce konuk edildi.

Festivalin son günlerinde yoğun ilgi

22 Ağustos Cuma akşamı başlayan son hafta programında, Christopher Nolan’ın unutulmaz yapımı Interstellar (Yıldızlararası) açık havada, Ankaralıların kendi sandalyeleriyle katıldığı özel bir gösterimle seyirciyle buluştu.

23 Ağustos’ta ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu’nun düzenlediği “Astronot Psikolojisi” konulu söyleşi büyük ilgi görürken, günün sonunda Ridley Scott’un yönettiği Marslı filmi izlendi.

24 Ağustos’ta gerçekleşen final gününde teleskopla gözlem, bilgi yarışması ve yüz boyama etkinlikleriyle festival adeta bir şenliğe dönüştü. Kapanışta ise Stanley Kubrick’in kült eseri 2001: Bir Uzay Destanı gösterildi. Arthur C. Clarke’ın kısa öyküsünden uyarlanan ve 1968’de vizyona giren film, izleyicilerden büyük beğeni topladı.