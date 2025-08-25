Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) düzenleyeceği özel etkinliklerle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” müzikal tiyatrosu ve Can Ozan konseriyle Başkentliler, zaferin 103. yılını unutulmaz bir atmosferde yaşayacak.

Zaferin 103. yılı Ankara’da sanatla kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’un 103. yılı, ABB’nin organize ettiği etkinliklerle Ankara’da sahneye taşınacak. AOÇ’nin kuruluşunun 100. yılına denk gelen anlamlı günde, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından “Ankara Kültür” çatısı altında düzenlenen program, Ankaralılar’a eşsiz bir Zafer Bayramı deneyimi sunacak.

30 Ağustos’a özel müzikal tiyatro ve konser

Kutlamalar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de AOÇ Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda sahnelenecek “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” müzikal tiyatrosu ile başlayacak. 70 kişilik ekip, Kurtuluş Savaşı’nın destansı ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere tarih dolu anlar yaşatacak.

Müzikal gösterinin ardından saat 21.00’de sevilen sanatçı Can Ozan sahne alacak ve Başkentliler’e coşku dolu bir konserle Zafer Bayramı’nı kutlatacak.

AOÇ’nin 100. yılı da kutlanacak

Bu yılki kutlamalar, aynı zamanda Atatürk’ün mirası AOÇ’nin 100. yılına denk geliyor. ABB, düzenlediği etkinliklerle hem zaferi hem de Atatürk’ün emaneti olan AOÇ’yi onurlandıracak.