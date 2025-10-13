DOSYA NO : 2023/966 Esas

KARAR NO : 2024/884

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2024 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan VUK'nun 359/b maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Zala oğlu, 02/01/1974 doğumlu, Çorum, Sungurlu, Fevzipaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖZER KÖRSÜLÜKOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye çapında yayın yapan trajı 50.000 üzeri olan gazetelerden birinde ve elektronik ortamda ilanen TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine ya da ceza infaz kurumunda bulunulması halinde bulunulan ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle, CMK'nun 273/1. maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurma hak ve yolu açık olduğu, İLAN OLUNUR. 08.10.2025