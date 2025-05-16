Konya KUlu'da, dün saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem öeydanageldi. Deprem, Konya dışında çevre illerden de hissedildi. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşların panikle dışarı kaçışmaları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Deprem sonradında AFAD ekipleri, bölgede saha çalışması yaptı. Konya Valiliği'nce ilçede kriz merkezi oluşturulup gelişmeler takip edildi. Depremin ardından 17 kişi, ayak burkulması ve anksiyete krizi şikayetiyle Kulu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavileri biten vatandaşlar taburcu edildi.

Kriz masasına Kulu merkezde 3 ve 7 kırsal mahallede ise 26 ev için hasar tespiti ihbarı geldi. Ekiplerin inceleme yaptığı yapılardan 22'sine hasarsız raporu verildi, 7 yapıdaysa küçük çaplı sıva çatlakları olduğu belirlendi. Bu yapıların taşıyıcılarında da bir sıkıntıya rastlanmadı. Bir caminin minaresinin aleminin düştüğü tespit edildi.

Depremin ardıdan ilçede hayat normale döndü.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)-