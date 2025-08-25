İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda 'Şok evi' olarak bilinen adreslere operasyın düzenlendi. 20 Ağustos Çarşamba günü Bağcılar Fatih Mahallesi’nde bir adres ve araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheliyle, 9 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, göçmen kaçakçılığına finansal kaynak sağladığı ve 'Hawala ofisi' olarak kullanıldığı belirlenen 2 iş yerine de baskın yaptı. Buradaki operasyonda ise 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 389 bin 995 Euro, 191 bin 740 Dolar, 7 bin Sterlin ve 480 bin 290 Türk lirasıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kaçak göçmen gerekli işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi