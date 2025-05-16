Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı. Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye ulaştı. Fırtına dolsysıyla Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklendi ve karaya oturdu. Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklendi, mürettebat zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrilken sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.

Ayrıca yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-