YÖK'ten yapılan açıklamada; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi'nin daveti üzerine beraberindeki heyet ile dün Suriye'ye gittiği bildirildi. Özvar ve Halebi, Türkiye ve Suriye arasında yükseköğretim alanında iş birliğine dair protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular üç ay içinde bitecek. Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması, akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım, iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını hedefliyor.

Öte yandan, her iki ülke birbirlerinin yükseköğretim kurumları tarafından verilen akademik yeterlilikleri ve yükseköğretim kurumlarını, ülkelerinin yürürlükteki iç hukuklarına tabi olmak ve bu hukuka uygun olmak kaydıyla karşılıklı olarak tanıyacak. Türkiye'de eğitimlerini bitirip Suriye'ye dönen öğrencilerin Türk üniversitelerden aldıkları diploma/belge/transkript gibi belgeler doğrudan tanınacak.

Birlikte dijital bilgi sistemi üzerinde çalışılacak

Protokol kapsamında, YÖK ile Suriye Yükseköğretim Bakanlığı, yükseköğretim dijital bilgi sistemi üzerinde birlikte çalışacak. Türkiye ve Suriye üniversitelerinden alınan belgelerin karşılıklı olarak teyit edilmesi için sorgulamaların yapılabilmesini teminen internet ağı temelli bir servis hazırlanacak. Türkiye, Suriye'deki üniversitelerin bilişim altyapılarının iyileştirilmesi üzerine destek verecek. Bu çerçevede Suriye için Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) benzeri bir sistem yapılacak. Türkiye'de halihazırda eğitimlerine devam eden ara sınıf öğrencileri, Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak istemeleri halinde, gerekli kolaylıklar yapılacak.

Her sene 'Türkiye Suriye Üniversiteler Forumu' nöbetleşe gerekleşecek

Protokol, Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılmasını da hedefliyor. Bununla birlikte, Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için bölgenin en seçkin üniversitelerinden biri olacak nitelikte ortak bir 'Türkiye-Suriye Üniversitesi' kurulacak. Türkçe'nin Suriye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim dilleri arasına dahil edilmesi imkanları üzerinde çalışma gerçekleşecek. Her sene 'Türkiye Suriye Üniversiteler Forumu' nöbetleşe olarak düzenlenecek. Türkiye'de doktora seviyesinde eğitimlerini tamamlayan Suriye uyruklu mezunların Suriye üniversitelerinde akademisyen olarak istihdam edilmeleri konusunda iş birliği yapılacak.

"Yükseköğretim alanındaki ilişkileri çok hızlı bir şekilde çok üst düzeye çıkaracağız"

Özvar, protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretim alanındaki ilişkileri çok hızlı bir şekilde çok üst düzeye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Özvar ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında Şam Üniversitesi Rektörü Muhammad Osama Aljabban'ı ziyaret edip heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, ardından da Türkiye'nin Şam'daki Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'na da ziyarette bulundu. Suriye'deki temaslarına devam eden Özvar ve beraberindeki heyet, Humus Üniversitesi'ni ziyaret etti, senato toplantısına katıldı. Özvar, Hama ve Humus Valileri ve üniversite yöneticileriyle de buluşacak.