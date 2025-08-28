Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden, depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle daha uzatılmasına karar verdik. Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve Emre’ye selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum."

Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu… — Erol Özvar (@erolozvar) August 27, 2025