CerModern'de düzenlenen 'II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kadın Futbolcular Derneği Başkanı Dilek Kavasoğlu, bazı vali ve belediye başkanları, sporcular ve davetliler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ilki düzenlenen programda da sporcularla bir araya geldiklerini belirterek, 'Sahalarda başarılarıyla parlayan 'futbolun kraliçelerinin' azmini, cesaretini ve ilham veren hikayelerini hep birlikte kutlayacağız.' dedi.

Kadın futboluna emek verenlere teşekkürlerini ileten Göktaş, sporun, toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü alanlardan biri olduğunu söyledi.

Göktaş, kadın futbolunun yükselişinin sadece spor dünyasında değil, toplumsal dönüşümde de yeni bir sayfa olduğunu ifade ederek, 'Kadın futbolcularımızın sahalarda sergilediği başarı, genç kızlarımıza hayallerinin peşinden koşma cesareti veriyor. Biz de Bakanlık olarak, sporun dönüştürücü gücünden faydalanmak için kadınların ve genç kızlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.' diye konuştu.

Kız çocuklarının sahalarda elde ettiği her başarının, daha özgüvenli, kararlı ve güçlü bireylerinin yetişmesine vesile olacağı değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:

'Bugün, gerek Ağrı'da ve Sivas'ta Bakanlığımız bünyesindeki kulüplerimiz gerek destek olduğumuz Hakkari Yüksekova kadın futbol takımları ile genç kızlarımıza yeteneklerini keşfedecekleri bir yol açıyoruz. Diğer yandan korumamız altındaki çocuklarımızı da sporla buluşturan çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığımız protokol bu çalışmalarımızdan biridir.

Böylece, çocuklarımızın oluşturduğu futbol takımlarının teknik destek almasını sağlıyoruz. Ayrıca 56 ilimizde bin 478'i kız olmak üzere toplam 2 bin 963 lisanslı sporcu çocuğumuz judo, badminton, halter, voleybol, yüzme gibi branşlarda başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Genç kızların sahadaki cesareti, çocuklarımızın sporla büyüyen umutları, aslında hepimizin ortak gururu. Biz bu gururu, 2025 Aile Yılı vesilesiyle daha da büyütmeye devam edeceğiz.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bilimde, sanatta, sporda ve iş dünyasındaki başarılarıyla, dünyanın her yerinde, bayrağımıza rüzgar olan kadınlardır.' sözünü hatırlatan Göktaş, şöyle devam etti:

'Bu inançla, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için kadınlara, genç kızlarımıza ve çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, genç kızlarımız fırsat bulduklarında sadece kendi hayallerini gerçekleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda ülkemizin geleceğini de inşa ederler. Onların hayatın her alanında rol almaları, hatta liderlik etmeleri kalkınmamızın en sağlam temellerindendir ve onlar, sabır ve inançla yüründüğünde tüm kapıların açılabileceğini herkese gösterdiler. Bu akşam ödül alacak takımlarımızı, futbolcularımızı ve teknik direktörlerimizi tekrar kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Topluma ve ülkemize kattığınız değer için teşekkür ediyorum.'

- 'Sahada ter döken her kızımız yarınlarımızı daha güçlü ve ümitli kılmaktadır'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de sporun birçok insanı bir araya getirdiğini, sınırları kaldırdığını ve ortak duygular etrafında kenetleyen evrensel dil olduğunu söyledi.

Burada başarıları ödüllendirirken, sporun insan hayatına kattığı zenginliğin daha iyi görüldüğünü belirten Güler, geleceğe dair umutların paylaşıldığını ifade etti.

Bakan Güler, sporun en yaygın alanlarından birinin futbol olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

'Bir yazarın dediği gibi 'futbol, asla sadece futbol değildir'. Öyle ki futbol, yüksek heyecanın, cesaretin, takım ruhunun, azmin ve inancın sahaya da yansımasıdır. İşte bu nedenle sahada koşan her genç kızımız eşitlik ve cesareti simgelerken, aslında geleceğe bir umut ve bir ilham kaynağı olmaktadır. Biliyoruz ki, sahada ter döken her kızımız yarınlarımızı daha güçlü ve ümitli kılmaktadır. Bu nedenle onların çabalarını, kararlılıklarını ve başarılarını özellikle takdir ediyor, yanlarında olmaktan ve kendilerini desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm imkanlarımızla evlatlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.'

Sporun ruhunda, adalet, centilmence mücadele ve kardeşlik olduğunu ve kadınların bu ruhla sahada yer aldığını belirten Güler, kadın sporcuların Türkiye'nin hem spor hem de toplumsal gelişim yolculuğuna güç kattığını söyledi.

Kadın sporcuların emek ve alın teriyle spordaki yükselişleriyle ülke gelişimine katkılar sağladığını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

'Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, bu yürüyüşü en çok omuzlayanların başında yine kadınlarımız bulunmaktadır. Kadınlarımızın toplum hayatında oynadığı rol ve elde ettikleri başarılar, işte bugün ödül alan sporcularımızın ve spor camiasının çeşitli kademelerinde başarılarıyla göz dolduran hanım kardeşlerimin şahsında bir kez daha en güzel şekilde kendini göstermektedir.

Özellikle vurgulamak isterim ki, bugün siz sporcularımızı ve ödül alan kardeşlerimizi kutlarken aslında zorluklara meydan okuyan iradeyi, pes etmeyen inancı ve umut dolu yarınları da kutluyoruz. Sizler hem yeteneklerinizle, hem de başarılarınızla, akranlarınızla ve en önemlisi de alttan yetişen evlatlarımıza da örnek oluyorsunuz.'

Bakan Güler, buradaki kadın sporcuların yalnız olmadığını ve gelecek nesillerdeki genç sporculara örnek olduğunu vurgulayarak, sporcuların başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da töreninin kadınlar için önemine dikkati çekerek, kadınların sosyal ve iş hayatına katılımını sağlayan her adımı Bakanlık olarak önemsediklerini dile getirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan telgraf mesajı

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın telgraf mesajı da okundu.

Emine Erdoğan, mesajında, kadınların, tüm alanlarda sergilediği başarılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete kadar yaşamın her alanında gösterdiği başarılar, milletimizin aydınlık geleceğine uzanan sağlam adımlardır. Zira, kadınların gücü toplumun gücü, sesiyse milletin sesidir. Bu anlamlı gecede ödül alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, elde ettikleri başarıların tüm genç kızlarımıza ilham olmasını diliyorum. Eminim ki, bu cesur ve azimli kadınlar kadın futbolunda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerdir.'

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.