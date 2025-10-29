SALON: Adidas Arena

HAKEMLER: Damir Javor, Luka Kardum, Anne Panther

PARIS BASKETBALL: Ayayi, Hifi 17, Hommes 8, Faye 2, M'Baye 3, Ouattara 13, Herrera 17, Willis 5, Dokossi 1, Robinson 13, Cavaliere 1, Shahrvin

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 18, Cordinier 14, Larkin 19, Weiler-Babb 5, Erkan Yılmaz 3, Dozier 4, Smits 11, Loyd 14, Şehmus Hazer 2, Jones

1’İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 39-46

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-69

Anadolu Efes, Euroleague'in 7’nci haftasında deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketball'u 90-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 3'üncü galibiyetini elde etti. Paris Basketball ise 3'üncü yenilgisini aldı.