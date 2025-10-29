Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

" 102. yıl dönümümüzde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazi cumhuriyetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!"

