Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

" Milletimizin azmiyle şekillenen Cumhuriyetimiz, bildiğimiz üzere emanet edilen en değerli mirastır. Bu emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizde vatansever tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."

