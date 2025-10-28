Bursa’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mevcut başkan Mustafa Bozbey’i hedef aldı. Bozbey’in son yağışların ardından “3 gün su kesintisi yapılmayacak” açıklamasına tepki gösteren Aktaş, “Gülelim mi, ağlayalım mı? Bilemedim” ifadelerini kullandı.

Aktaş, yaptığı paylaşımda yağışların barajlara etkisinin olmadığını belirterek, “Üzülerek söylüyorum, yağan yağmurun barajlara etki edecek düzeyde olmadığını iyi biliyorum. BUSKİ’nin resmi sitesinde doluluk oranı hâlâ yüzde 0” dedi.

Hüdavendigar Kent Parkı’nda çekilen videoya da değinen Aktaş, “Ey Bozbey! Önünde video çektirdiğin yer de Hüdavendigar Kent Parkı göleti. Vatandaşın algısıyla oynamaya devam ediyorsun” sözleriyle eleştiride bulundu.

Su kesintilerine ara verilmesini “29 Ekim konserleri öncesi bir algı hamlesi” olarak niteleyen Aktaş, “Acaba bol konserli Cumhuriyet Bayramı dönemini ‘susuz geçirtti’ dedirtmemek için mi kesintilere ara verdin?” diye sordu.

Aktaş, paylaşımını “Çınarcık Barajı isale hattı projesini hızlandır. Vatandaş senden hizmet bekliyor. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadeleriyle tamamladı.