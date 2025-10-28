Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,81 düşüşle 10.853,43 puandantamamladı. Haftanın son işlem gününde endeks güne sınırlı yükselişle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,23 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.858,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığıoldu.

Küresel piyasalar karışık seyirde

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yapılacak görüşme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Yatırımcılar, iki ülke arasındaki diplomatik temasların ve Fed’in politika mesajlarının piyasalara yön vereceğini değerlendiriyor.

Borsa bugün yarım gün açık

Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası bugün saat 12.40’a kadar açık olacak. Pay piyasasında 12.30’a kadar sürekli müzayede işlemleri, 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı yapılacak.

Analistlerden teknik değerlendirme

Analistler, bugün Almanya GfK tüketici güven endeksi, ABD Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri ise destekkonumunda bulunuyor.