Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybıyla 10.793,64 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 88,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 124 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi ise yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile turizm olurken, en çok kaybettiren sektör bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı ABD ile Çin arasında yapılacak görüşmelere ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. BIST 100 endeksi ise geçen hafta test ettiği 11 bin puan seviyesinden gelen satış baskısıyla, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü negatif seyirle kapattı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye’de işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 seviyesinde sabit kalırken, genç işsizlik oranı 0,9 puan azalışla yüzde 14,9’a geriledi. Reel Kesim Güven Endeksi ekimde 0,6 puan artarak 100,8’e yükselirken, kapasite kullanım oranı yüzde 74,2’ye çıktı.

Analistler, yarın Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’un 12.30’da kapanacağını hatırlattı. Yurt dışında ise Almanya’da GfK tüketici güven endeksi ile ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceği bildirildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.