Van-Hakkari karayolunun 40’ıncı kilometresinde, Zernek Baraj Gölü yakınlarında yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Van’dan Hakkari yönüne giden 35 ABC 263 plakalı yakıt tankeri, karşı yönden gelen 34 FNY 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen kazada, sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde 2 kişi yaşamını yitirirken, 3’ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Van-Hakkari karayolu uzun süre ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik yeniden kontrollü şekilde açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.