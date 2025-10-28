BOLU’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı üçüncü duruşmada ikinci güne geçildi.

21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri, yöneticileri, teknik personel ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında çeşitli suçlardan 22 yıl 6 aydan 1998 yıla kadar hapis cezasıtalep edildi.

32 sanık hakkında ağır suçlamalar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, yöneticiler Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında, “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından 1998’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca otelin teknik personeli, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlileri ve denetimden sorumlu kamu yetkilileri de “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İlk iki duruşma 12 gün sürdü

7 Temmuz’da başlayan ilk duruşma 10 gün sürdü. Duruşmada sanıklar, müştekiler ve tanıklar dinlendi. Ara kararda, bazı sanıklar hakkında tahliye, bazıları için ise tutuklama kararı verildi.

İkinci duruşma 22 Eylül’de yapıldı ve iki gün sürdü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, ev hapsindeki sanıkların tedbirlerinin sürmesine ve sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar verdi. Böylece tutuklu sanık sayısı 20’ye yükseldi.

Üçüncü duruşmada ikinci güne geçildi

Üçüncü duruşma dün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda başladı. İlk gün, yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarına söz verildi. Duruşmaya akşam saatlerinde ara verildi.

Bu sabah yeniden başlayan duruşmaya, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları geniş güvenlik önlemleri altında katıldı. Sanıklar da oluşturulan özel alandan duruşma salonuna getirildi.