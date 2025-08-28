Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe için stratejik öneme sahip Kahramankazan–Kızılcahamam yolu yapım çalışmalarının başladığını duyurdu.

🚧 Kahramankazan – Kızılcahamam Yolu Yapım Çalışmaları Başladı 🚧



İlçemiz açısından stratejik öneme sahip Kahramankazan – Kızılcahamam Yolunun yapım çalışmaları bugün itibari ile başladı.



2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan yol sayesinde ulaşım güvenliği ve konforu… pic.twitter.com/g6QTelcqZs — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) August 27, 2025