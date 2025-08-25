İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kutsal kitaba hakaret eden ve kendi öz kızı ile parkta bulunan çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlar sergileyen ve 9 yaşındaki öz kızına ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.



Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız… pic.twitter.com/aGTXjzVJLt Kayseri’de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı İçeriği Görüntüle August 25, 2025