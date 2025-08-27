Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl “Mavi Vatan” temasıyla Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturacak. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” ile yeni bir boyut kazanıyor.

İstanbul Boğazı’nda görkemli açılış

Etkinlik kapsamında TCG Anadolu’nun İstanbul Boğazı geçişini tamamlamasıyla başlayan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor. Türk donanmasının öne çıkan platformları arasında TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı da geçit töreninde sergilendi.

Denizcilik ve su altı teknolojileri odak noktası

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda 29 Ağustos’ta başlayacak etkinlik, 31 Ağustos’a kadar teknoloji ve savunma sanayisi meraklılarını bir araya getirecek. 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde halka açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar da izleyebilecek. Ziyaretler 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç seans halinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Ayrıca sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve çeşitli sergiler ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.

Akademik ve kültürel etkinlikler

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Tümamiral Mehmet Emre Sezenler, etkinlik kapsamında konferans verecek. Milli Uçak Gemisi Forumu da gençleri denizcilik ve teknoloji konularında bilgilendirecek.

Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları

Etkinlik kapsamında düzenlenen Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları ile Türkiye’nin deniz yetki alanları, milli güvenlik politikaları ve jeopolitik vizyonu genç nesillere aktarılacak. Makale yarışmasına lise, lisans ve lisansüstü düzeyde katılacak öğrenciler 500-1000 kelime arasında özgün çalışmalar hazırlayacak. Resim yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayal gücü ve ifade yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Hazırlanan eserler, NSosyal platformu üzerinden paylaşılacak.

Selçuk Bayraktar, dereceye giren katılımcılar için TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları ile TCG Savarona gemisine özel geziler düzenleneceğini duyurdu.

Gençler, denizcilik ve teknoloji ile buluşuyor

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin milli teknoloji ve denizcilik alanındaki gücünü İstanbul Boğazı’ndan tüm ülkeye taşıdı. Vatandaşlar ve gençler, Türk donanmasının seçkin gemilerini yakından görme fırsatı bulurken, etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalar ve sergiler ile teknoloji ve savunma sanayisi meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunuluyor.