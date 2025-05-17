Kızılcık Şerbeti ekibinden büyük vefasızlık!
Kızılcık Şerbeti ekibinden büyük vefasızlık!
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Duyuru, Bakan Işıkhan tarafından sosyal medya üzerinden “Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında” notuyla paylaşıldı.

💻 Engelsiz İŞKUR Neler Sunuyor?

Yeni platform, kapsayıcı, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yapıda tasarlandı. Sistemde yer alan başlıca hizmetler şunlar:

🔹 Engelli hibe desteği projeleri
🔹 Engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri
🔹 Engelli Aday Havuzu Sistemi
🔹 Açık iş ilanları ve bölgesel istihdam haritaları
🔹 İlham veren başarı hikayeleri ve güncel istatistikler
🔹 Yararlı kaynaklar ve kullanıcı geri bildirim sistemi

Tüm bu hizmetler, tek çatı altında sunularak engelli bireylerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

📲 Platforma erişim için: https://engelsiz.iskur.gov.tr

Editör: Uğurcan Bayrakdar