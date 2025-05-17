Duyuru, Bakan Işıkhan tarafından sosyal medya üzerinden “Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında” notuyla paylaşıldı.

💻 Engelsiz İŞKUR Neler Sunuyor?

Yeni platform, kapsayıcı, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yapıda tasarlandı. Sistemde yer alan başlıca hizmetler şunlar:

🔹 Engelli hibe desteği projeleri

🔹 Engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri

🔹 Engelli Aday Havuzu Sistemi

🔹 Açık iş ilanları ve bölgesel istihdam haritaları

🔹 İlham veren başarı hikayeleri ve güncel istatistikler

🔹 Yararlı kaynaklar ve kullanıcı geri bildirim sistemi

Tüm bu hizmetler, tek çatı altında sunularak engelli bireylerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

📲 Platforma erişim için: https://engelsiz.iskur.gov.tr

📢Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında



Engelli vatandaşlarımızın işgücü piyasasına etkin katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz İŞKUR Platformu’nu hayata geçirdik.



📲Yeni platformumuzda;



🔹Engelli hibe desteği projeleri,

🔹Engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri,

🔹Engelli… pic.twitter.com/hyCmT8OKuW — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 17, 2025