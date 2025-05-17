Duyuru, Bakan Işıkhan tarafından sosyal medya üzerinden “Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında” notuyla paylaşıldı.
💻 Engelsiz İŞKUR Neler Sunuyor?
Yeni platform, kapsayıcı, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yapıda tasarlandı. Sistemde yer alan başlıca hizmetler şunlar:
🔹 Engelli hibe desteği projeleri
🔹 Engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri
🔹 Engelli Aday Havuzu Sistemi
🔹 Açık iş ilanları ve bölgesel istihdam haritaları
🔹 İlham veren başarı hikayeleri ve güncel istatistikler
🔹 Yararlı kaynaklar ve kullanıcı geri bildirim sistemi
Tüm bu hizmetler, tek çatı altında sunularak engelli bireylerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.
📲 Platforma erişim için: https://engelsiz.iskur.gov.tr
📢Engelsiz İŞKUR Platformu Yayında— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 17, 2025
Engelli vatandaşlarımızın işgücü piyasasına etkin katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz İŞKUR Platformu’nu hayata geçirdik.
📲Yeni platformumuzda;
🔹Engelli hibe desteği projeleri,
🔹Engelli iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri,
🔹Engelli… pic.twitter.com/hyCmT8OKuW