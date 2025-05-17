Yeşil-siyahlı ekip, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi dev rakipleri yenerek Play-Off yarışında son haftaya kadar iddiasını sürdürdü.

Nokta Atışı Transferlerle Kimya Tuttu

Koç Zafer Aktaş yönetimindeki takım, sezona kötü başlasa da devre arasında yapılan stratejik transferlerle çıkışa geçti.

Dirençli ve mücadeleci oyun tarzı, takımın ligde kalmasını sağlarken, taraftarların takıma olan inancı da yeniden tazelendi.

Tribünlerde Coşku, Sahada Başarı

Başkan Veli Deveciler liderliğindeki yönetim, yıllardır süren özverili çalışmanın meyvelerini toplamaya başladı.

Denizli halkının basketbola olan ilgisi artarken, taraftarlar tribünleri doldurarak takımlarına sahip çıktı.

Oyuncu Gelişim Merkezi Oldu

Merkezefendi Belediyesi, yalnızca Süper Lig’de değil, Avrupa'da da dikkat çeken bir organizasyon haline geldi.

Takımın birçok oyuncusu EuroLeague ve EuroCup seviyesine yükseldi.

Profesyonel yönetim anlayışı ve mali disiplin, kulübü istikrarlı büyümeye taşıdı.

Yeni Hedef: Play-Off Ötesi ve Avrupa

Yönetim, mevcut kadroyu koruyup 2-3 stratejik transferle önümüzdeki sezon zirve mücadelesi vermek istiyor.

Hedef: Sadece ligde kalmak değil, Avrupa kupalarına katılan bir Türk takımı olmak.

Veli Deveciler: “Şimdi Şehir Desteği Zamanı”

Kulüp, artık yeni bir eşiğe geldi.

Yerel yönetim ve iş dünyasından daha fazla destek bekleniyor.

“Bu yapının korunması, sadece kulübümüz için değil, Denizli için de büyük bir prestij kaynağı olacaktır.”